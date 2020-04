Le CPAS prépare des kits pour confectionner des masques, un appel aux couturières est lancé.

Pour anticiper le déconfinement, le CPAS de Ham-sur-Heure a décidé de faire son possible pour offrir des masques de protection en tissu à tous les habitants de l'entité.

Depuis vendredi, le CPAS prépare des kits pour la réalisation de masques. Tout le monde s'y met et découpe le tissu nécessaire. Près de 600 mètres de tissus et 3 km d'élastique ont été commandé. La suite?

Le CPAS fait un appel à tous les couturiers et couturières de la région pour constituer un réseau de bénévoles. Une fois le kit préparé, il sera déposé chez le bénévole. Quand les masques seront confectionnés, ils seront enlevés pour être distribués ensuite aux habitants. L'idée est de confectionner un maximum de masques pour une mise à disposition à la population. Si vous ne savez pas coudre, vous pouvez également aider le CPAS à préparer les kits.

Un défi de taille que la commune espère pouvoir relever grâce à la solidarité de ses citoyens.

Sur Facebook, suite à l'appel aux bénévoles d'Adrien Dolimont, Président du CPAS et sur la page communale, les propositions pour apporter une aide arrivent nombreuses. La plupart pour découper et préparer les kits et d'autres pour coudre. La solidarité à l'air d'être présente à Ham-sur-Heure.

Pour proposer votre aide: 071/21.72.24.