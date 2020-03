Suite à la fermeture des écoles en Italie, les classes de neige doivent être annulées.

Les séjours en classe de neige des écoles communales de Ham-sur-Heure étaient prévus du 18 au 27 mars. Jusqu'à hier, les classes de neige étaient maintenues tout en gardant le loisir d'annuler selon l'évolution du coronavirus en Italie.

Le collège communal s'est réuni ce jeudi 5 mars pour prendre une décision. "Le conseil communal a acte les décisions du Gouvernement italien de fermer toutes ses écoles pour une période de deux semaines et de postposer la visite d'état de nos souverains prévues du 23 au 25 mars en raison de l'épidémie de coronavirus qui frappe l'Italie. Il devient dès lors impossible pour nos écoles de réaliser leur voyage scolaire", annonce la commune dans un communiqué.

Par cette décision, la commune ne souhaite pas prendre de risque de contamination et/ou de confinement. Les écoles étant fermées en Italie, les écoles étrangères ne peuvent également pas s'y rendre. "De plus, si le Roi ne peut pas y aller, nos enfants non plus ne peuvent pas prendre de risques. C'est dommage pour les enfants, mais on ne peut pas prendre de risque.", explique le bourgmestre, Yves Binon.

Dans la région, la ville de Thuin, la commune de Gerpinnes et l'école de Couillet, ont également annulé les voyages scolaires prévus en Italie.