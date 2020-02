Une carte détaillée des sentiers existants, c’est le projet que mène actuellement la commission communale consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) à Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Les randonneurs, les promeneurs et les sportifs sont nombreux dans la région. La demande récurrente est d’avoir une carte mise à disposition des habitants pour savoir où ils peuvent se balader. "On a des cartes pour certains sentiers ou points nœuds mais ils ne sont pas tous répertoriés. On a donc décidé avec la CCATM de faire un relevé détaillé de tous les sentiers existants", explique Pierre Minet, échevin de la mobilité. Certains sentiers n’existent plus, passent à travers des maisons, ou sont déviés. Grâce à la CCATM et de documents existants, un inventaire complet sera créé. "On va également avoir l’aide de Richard Herbecq qui a réalisé une analyse professionnelle sur les sentiers de Ham-sur-Heure et de Beignée."

D’ici le mois de juin, la commune espère avoir terminé le relevé des sentiers. Ensuite, les clubs sportifs seront mis à contribution : "Ils testeront les sentiers afin d’établir un degré de difficulté. Nous pourrons noter sur la carte la distance des sentiers, s’ils sont accessibles en vélo, à pied, avec une poussette, etc. Et la difficulté du chemin."

La nouvelle carte des sentiers de l’entité devrait être mise à disposition d’ici la fin de l’année 2020. Un outil très utile pour les clubs sportifs, les randonneurs ou simplement les familles souhaitant se balader dans la commune.