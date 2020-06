Le plan intercommunal de mobilité devra résoudre plusieurs problèmes de mobilité.

Lors du dernier conseil communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes, une décision importante a été prise : l’acceptation du plan intercommunal de mobilité en partenariat avec la commune de Gerpinnes.

L’idée d’un tel plan est de résoudre les problèmes de mobilité interne à la commune et y développer la mobilité douce mais également solutionner les problèmes liés à la future E420 et à la liaison BHNS (bus à haut niveau de service). Dans ce cadre, les deux communes ont deux enjeux communs : la N5 et le BHNS.

De base, les deux communes avaient déposé un plan de mobilité chacune de son côté. Cependant, le SPW Mobilité Infrastructures les a informées qu’une association serait bénéfique pour elles. En effet, vu leurs enjeux communs, il est préférable de mener un projet ensemble. De plus, si les deux communes ne s’associent pas dans ce plan, aucune des deux ne recevrait les subsides de la Région wallonne qui atteignent 75 % du coût de l’étude. Un élément à ne pas négliger.

C’est ainsi que les deux communes décidèrent de s’associer pour déposer un plan intercommunal de mobilité. L’idée principale, en plus des problèmes internes de mobilité dans chaque commune, est de résoudre les soucis de mobilité au niveau de la N5, route étant sur les deux territoires. Cela permettra de travailler ensemble pour améliorer les choses.

Pour ce faire, des réunions seront organisées. Et un seul auteur de projet sera désigné. Par la suite, une fois l’ensemble du plan communal finalisé, au terme d’un délai de 2 ans, un bilan sera réalisé avec la Région wallonne.

Lors du dernier conseil communal, l’élaboration du plan de mobilité en partenariat avec Gerpinnes a donc été acceptée. Une convention a été signée dans ce cadre.

