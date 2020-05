La commune interdit tous les événements publics jusqu'au 31 août.

Après Gerpinnes, Thuin, la Botte du Hainaut ou encore toute la province de Namur, c'est au tour de Ham-sur-Heure-Nalinnes d'interdire tous les événements publics sur son territoire jusqu'au 31 août. Cette année, ce sera un triste été dans les villages.

La région de l'Entre-Sambre et Meuse est connue pour ses marches folkloriques et ses nombreux événements festifs de l'été. Malheureusement, 2020 ne sera pas une année comme les autres. Afin de protéger les citoyens et éviter la propagation du coronavirus, les communes ont dû prendre des décisions difficiles, notamment l'annulation d'un été complet.

A Ham-sur-heure-Nalinnes, la décision a été prise ce jeudi. La commune n'autorisera pas l'organisation de tout événement public, peu importe sa taille sur le territoire de Ham-sur-Heure-Nalinnes jusqu'au 31 août.

Vous l'aurez compris, il n'y aura aucune marche folklorique cette année que ce soit la Saint-Jean Baptiste, la Saint-Christophe, la Notre-Dame de Bon Secours, la Saint André ou encore la Saint-Roch. Il n'y aura pas non plus de Ducasse à Nalinnes, de Beach Volley, de concerts, de fête nationale, de fête de quartier, ou de simple événement public.

"Cette décision n'est pas facile à prendre mais elle est obligatoire si Ham-sur-Heure-Nalinnes veut protéger ses citoyens de cette épidémie aussi soudaine que violente. Au moment d'écrire ces lignes, nous avons pu dénombrer une cinquantaine d'événements qui devaient rythmer les mois d'été. Tous style confondus, grands ou petits, ils allaient ravir tour à tour les habitants des cinq villages de la commune. Les autorités sont à la fois peinées d'en annuler l'organisation, aussi traditionnelle soit-elle, mais elles se réjouissent déjà d'assister avec encore plus de ferveur qu'avant à leur édition 2021", explique la commune dans un communiqué de presse.