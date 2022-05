À la suite de leur participation à l’European Beer Challenge de Londres en mars dernier, le Nalinnois Maxime Yernaux et le Fossois Roman Mathieu ont obtenu des résultats plus que satisfaisants. Leur bière, la B’Joy blonde s’est vue doublement médaillée d’or dans la catégorie Standard Pale Ale/Bitter. Une reconnaissance internationale qui récompense des mois de réflexion et de travail.