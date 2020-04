La Fondation Roi Baudouin a offert une enveloppe de 10 000 euros au CPAS pour son projet.

En cette période difficile, les communes mettent en place différents procédés afin de soutenir le corps médical mais surtout les personnes dans le besoin. A Ham-sur-Heure-Nalinnes, le CPAS a reçu une enveloppe budgétaire de 10 000 euros par la Fondation Roi Baudouin. Le projet "Combattre le sentiment de solitude" veut soutenir les professionnels de première ligne dans leur travail suite au COVID 19. Que ce soit l'équipe d'aides familiales, les trois chauffeurs du taxi social, les employées à l'accueil téléphonique, etc. Au total, 36 personnes travaillent chaque jour au CPAS pour apporter de l'aide aux citoyens.

Pour faire face à l’isolement lors du confinement, le CPAS souhaite mettre différents processus en place. Que ce soit les usagers du CPAS ou les habitants de l’entité qui se sentiraient en difficulté, une ligne téléphonique est disponible. Le personnel peut apporter les courses, des médicaments, les repas à domicile ou encore des livres de la bibliothèque.

Un nouveau service va également voir le jour la semaine prochaine. La première ludothèque va ouvrir dans l’entité. Les parents souhaitant divertir leurs enfants pourront demander un jeu. Pour mettre cela en place, le CPAS fait un appel aux dons de jeux de société et de puzzles.

Rassurez-vous, les jeux seront nettoyés et les mesures d’hygiène seront prises avant de la prêter aux personnes qui en feront la demande.

Le service d’aide aux familles accompagne 115 usagers et livre plus de 60 repas à domicile par jour. Ces chiffres vont augmenter pendant le la prolongation du confinement. "Le rythme des livraisons de biens de première nécessité ne peut que s'accélérer et nous prévoyons même d'aider entre 350 et 400 personnes dans les jours à venir."

Informations pour faire un don ou un prêt à la ludothèque: 071/21.72.24