Une résidence pour PMR avec 80 lits souhaite s’implanter à la rue Pré al Rocq.​



Une maison d’accueil de 80 lits pour personnes à mobilité réduite souhaite s’implanter dans la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Ça parait une bonne nouvelle à première vue, cependant l’emplacement de la future résidence ne réjouit pas tout le monde.

La résidence pour les personnes handicapées veut s’installer à la rue Pré al Rocq à Ham-sur-Heure-Nalinnes. Une rue étroite à quelques pas de la gare de Beignée et juste à côté du pont. Le promoteur du projet souhaite s’installer sur un large terrain où se trouve une ancienne verrerie. Les anciens bâtiments existants seraient à démolir, le reste à reconstruire et le pont à rénover.

En date du 29 janvier, la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes a reçu par surprise, une demande d’avis sur ce projet. Le promoteur du projet avait déposé une demande de permis d’urbanisme auprès du fonctionnaire délégué, sans que la commune ne soit au courant. Surprise donc pour le conseil communal qui a dû examiner le projet ce 30 janvier. Cependant, le conseil communal a un avis défavorable à l’emplacement du projet. “Le projet d’hébergement des personnes handicapées est louable et même indispensable. La résidence ne nous dérange pas du tout, néanmoins l’emplacement pose problème car le Chemin du Sart et la rue Pré Al Rocq, seule issue d’accès, ne peuvent accueillir l’important charroi que va générer l’activité. Les rues sont trop étroites et la rue Pré Al Rocq n’a pas la structure pour accueillir un tel charroi. La majorité réunie au conseil communal a marqué son opposition au dit projet”, explique le bourgmestre, Yves Binon (MR).

De plus, puisqu’aucune enquête publique n’est demandée, la commune souhaite réagir : “pour l’intérêt des citoyens concernés, nous allons écrire aux riverains des deux rues pour les informer et recueillir leurs réactions.”

Sur les réseaux sociaux, les réactions se font déjà entendre. Si certains citoyens sont totalement favorableS à ce projet et à l’idée d’accueillir une résidence pour personnes à mobilité réduite, certains riverains sont très réticents à l’emplacement de ces bâtiments dans la rue. Et ce, notamment pour des problèmes de sécurité, de circulation et de tranquillité. Pour ou contre, la commune doit envoyer son avis dans les 30 jours, ensuite, ce sera au fonctionnaire délégué de trancher.