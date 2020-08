En cette période de vacances, le CPAS de Ham-sur-Heure continue à mener diverses initiatives dans la région. Depuis la fin du mois de juillet, quatre poules se sont installées dans une des cinq Initiatives Locales d'Accueil (ILA) du CPAS de Ham-sur-Heure.

"Le but est de sensibiliser les personnes candidates réfugiées politiques à la problématique des déchets et du recyclage dans nos sociétés occidentales", explique Adrien Dolimont, président du CPAS. "Il s'agit là d'un petit labo, d'une expérience de réduction des déchets afin de permettre aux personnes hébergées dans nos ILA de consommer des produits frais et d'être sensibilisées au circuit court".

Un poulailler sera également installé dans les deux autres ILA qui dispose d'un jardin.