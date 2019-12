Ce samedi soir un accident s'est produit à Ham-sur-Heure sur le Chemin de Panama. Un couple circulait en direction de Montigny-le-Tilleul vers le rond point du Panama.

Pour une raison encore inconnue, la voiture est entrée en collision avec 3 autres véhicules, à la suite du choc la voiture s'est retrouvée sur le flanc. Les pompiers de Marcinelle sont intervenus sous les ordres de l'adjudant Delvigne. Avec eux, le service de balisage et de désincarcération, une ambulance et un SMUR. Plusieurs équipes de la zone de police Germinalt sont également intervenues. La conductrice a dû être désincarcérée et le trafic dévié. Elle a ensuite été conduite en milieu hospitalier. Le constat a été réalisé par la police de la zone Germinalt.