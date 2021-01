Une réunion a eu lieu entre la commune d’Ham-sur-Heure/Nalinnes et la Région wallonne. Le projet est de pouvoir aménager les bois pour qu’ils gardent d’une part leur aspect d’environnement durable et d’autre part pour qu’ils soient un lieu de loisir avec des endroits dédiés par exemple aux campements des scouts, des balades, etc.

Ce nouveau plan est en train de se mettre en place par la Région wallonne.

La commune d’Ham-sur-Heure/Nalinnes a donc adopté à l’unanimité ce plan d’aménagement des bois communaux.