La taverne-brasserie de l'Abbaye d'Aulne accueillera le dimanche 19 décembre un concert qui durera toute la journée.Mené par des artistes bénévoles, tous les bénéfices iront au Resto du coeur de Charleroi.

8 heures de spectacle, avec de la chanson française et wallonne, des groupes et orchestres spéciaux et folkloriques, etc.

Ce sont les anciens de la radio Ici Wallonie qui ont été rassemblés par Pierre Dutron, avec le soutien d'Yves Bellens et Ronald Hupin. "Dallon fé nos huit'heures pou el resto du keur",

> Le dimanche 19 décembre, de 11 à 19 heures, à la taverne-brasserie de l'Abbaye d'Aulne, salle "Julos Beaucarne", rue Vandervelde 273, Gozée.