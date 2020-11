Vincent et Nathalie arrivent main dans la main dans la salle 240 du tribunal correctionnel de Charleroi. À première vue, le couple marié depuis plus de vingt ans respire le bonheur. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas et Vincent revient de loin, très loin.

Parce qu’entre 2016 et 2019, Vincent a connu ce que l’on peut appeler une traversée du désert sur le plan psychologique. Interrogé sur cette période pour le moins délicate, Vincent donne que très peu d’explications. "Il y a eu une accumulation de tout. Je me suis senti délaissé après plusieurs années de mariage. J’ai eu une dépression, mais aujourd’hui, je veux tourner la page."

Durant cette période, et de l’aveu de toute la famille, Vincent a radicalement changé de comportement en devenant jaloux, paranoïaque et violent. Vincent est, ce lundi, poursuivi pour harcèlement, coups et blessures, menaces, port d’une hache et voyeurisme. Malgré les apparences, Vincent est inconnu de la justice et de la police. Il clame haut et fort ne jamais avoir été violent avant sa dépression.

Vincent reconnaît avoir frappé Nathalie et l’avoir harcelée durant trois ans. "C’est énorme Monsieur", réagit immédiatement la juge Jadin. Parano, Vincent a planqué un enregistreur audio dans le sac à main de Nathalie, qui a refusé de réclamer un quelconque dommage à son mari, pour surveiller ses moindres faits et gestes. "Ensuite, il écoutait les enregistrements et demandait des comptes à son épouse sur ses activités", explique le substitut Bouilliez.

Vincent s’est également embrouillé avec son fils. Les deux hommes se sont battus. Lors d’une autre crise de Vincent, le fiston a été menacé avec une hache. Mais le paternel conteste avoir enregistré les ébats sexuels de son fils et de sa copine de l’époque. Pourtant, l’enregistrement sonore a été retrouvé sur son ordinateur. "Peut-être que mon fils a utilisé ça sans savoir comment cela fonctionnait."

Malgré l’absence de casier judiciaire, le substitut Bouilliez requiert une lourde peine de 18 mois de prison contre Vincent. Un sursis probatoire est fortement conseillé pour poursuivre le suivi psychologique entamé par Vincent. "Aujourd’hui, tout va pour le mieux. Je me sens mieux et je continue à voir le psy", souligne Vincent. Son jugement aura lieu le 4 janvier prochain.