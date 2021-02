C’est l’heure du bilan pour "Imagine Thuin", le Plan de développement durable de la Ville. Ce dernier est jugé positif. En effet, sur les 94 fiches, 44 actions sont terminées ou en cours (y compris 14 actions perturbées par le confinement), 37 sont encore à programmer.

En un an et demi, beaucoup de projets ont été réalisés comme : le défi famille zéro déchet, la modernisation de l’éclairage public, l’acquisition d’un véhicule alimenté au CNG, la mise en place de composts de quartier et de points d’apports volontaires, la création d’une grainothèque, la sensibilisation à l’eau du robinet et à l’économie d’énergie grâce au challenge Zéro Watt dans les écoles communales.

Certaines actions seront récurrentes alors que d’autres laisseront place à de nouvelles initiatives cette année telles que : la réalisation de parterres durables, la mise en zone 30 de la Ville Basse à Thuin, devenir commune pilote dans le projet Wallonie cyclable, investir dans des installations plus durables pour les écoles, etc.

En 2021, la Ville de Thuin investira 236.450 € sur fonds propres pour concrétiser les actions vertes du Plan Stratégique Transversal auxquelles il faut ajouter 307.000 € de subsides régionaux.

Pour rappel, ce projet a été imaginé et co-construit par les agents communaux et par tous les partis politiques du Conseil et du Collège communal. Il faut également ajouter la participation des étudiants des écoles secondaires de Thuin.