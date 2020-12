Dans la rue de Moncheret, à Acoz (Gerpinnes), d'importantes inondations sont en cours, avec la pluie qui n'arrête pas de tomber sur la région. Deux maisons sont touchées.

"C'est un cours d'eau qui déborde, le ruisseau du Charnoy qui traverse la propriété, qui passe sous la rue Moncheret dans un voûtement, et vraisemblablement que ce voûtement est bouché. Et l'eau s'engage du coup dans une rampe qui a des maisons en contrebas", signale le bourgmestre Philippe Busine. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Mais c'est assez catastrophique pour les habitants."

Les pompiers, le service Travaux de la commune de Gerpinnes et la Province ont été prévenus. Christine Laurent, l'échevine des Travaux, est sur place : "on attend des palettes de sable et une pompe, et avec l'aide des pompiers on est en train d'essayer de protéger les maisons. Pour l'instant, deux ont déjà été inondées sur quelques centimètres."

Une cave a également été inondée, mais ça risque de s'étendre.

© FVH

© FVH