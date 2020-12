Il est 12h51, quand les pompiers de Marcinelle ont été dépêchés à Acoz, dans l'entité de Gerpinnes, pour une inondation.

"Le relief du terrain est tel qui l’est. C’est le même problème pour la commune de Châtelet, juste à côté. L’eau coule vers le ruisseau. Et plus loin, derrière le mur, il y a un petit bassin d’orage et l’eau doit passer en dessous de la route et rejoindre le ruisseau. Mais à ce niveau, quelque chose se passe, parce que quand il y a un débit d’eau trop important comme aujourd’hui, avec cette pluie incessante, les chambres de visite s’ouvrent. Et l’eau suit un chemin naturel, le chemin en pente... vers les maisons", explique Christine Laurent, échevine des travaux de la commune de Gerpinnes, qui déplore la situation.

© FVH

Cette inondation est une catastrophe pour les habitants des maisons en contrebas. C'est la quatrième fois depuis 1987 que certains de la rue Moncheret subissent des inondations de ce genre. Ils sont en larmes, en colère et surtout, ils en ont ras-le-bol de la situation. Ils ont perdu leurs maisons, encore !

"La province, qui est responsable des ruisseaux, est au courant du problème. La commune de Gerpinnes fait ce qu'elle peut, mais c’est une route régionale et les ruisseaux dépendent de la province. Nous venons à chaque fois secourir et aider les habitants des maisons inondées. Mais tout ce qui doit se faire au niveau travaux, pour des privés, c'est au niveau de la province et au niveau régional, soit... beaucoup de personnes à coordonner", ne peut que regretter l’échevine des travaux de Gerpinnes.