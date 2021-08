À tout juste 40 ans, Géry est loin d’être un gamin. Pourtant, ce dernier admet s’être fait mener en bateau à cause d’une femme et de l’alcool… Pour la défense, ce sont ces éléments qui sont à l’origine du comportement immature de Géry, le 5 juillet dernier.

Ce jour-là, une patrouille de la zone de police Germinalt souhaite contrôler un véhicule suspect, avec des plaques d’immatriculation françaises. Ivre, Géry se trouve au volant de la voiture et dit attendre une dame qu’il vient de déposer à l’hôpital. Mais l’homme n’est pas enclin à se faire contrôler et tente de prendre la fuite. "Il a enclenché la marche arrière et avant pour quitter les lieux. Il a manqué de foncer sur les deux policiers", détaille le parquet.

Comme si cela ne suffisait pas, Géry se trouvait en délai d’épreuve après avoir obtenu un sursis probatoire avec une peine de 4 ans de prison. Le prévenu ne conteste pas non plus le recel des deux plaques d’immatriculation, "achetées sur un parking."

Vu l’état de récidive légale, le substitut Lafosse a requis une peine de 18 mois de prison. En attendant, peut-être, la révocation du sursis probatoire et donc la peine de 4 ans de prison qui devraient tomber… Jugement le 2 septembre.