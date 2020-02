Laurent, Curtis et Lenon reconnaissent avoir été présents devant l’appartement de Thierry lorsque ce dernier a été victime d’un incendie, à l’aide de morceaux de cartons brûlés.

Les trois hommes, qui se fréquentent habituellement, passent la soirée du 25 juin 2019 ensemble du côté d’Erquelinnes. Laurent, Curtis et Lenon traînent et consomment de l’alcool, beaucoup d’alcool.

Rapidement, les amis se trouvent en état d’ébriété. Pris dans une crise de boisson, les trois hommes se rendent sur la place du Béquinage à Erquelinnes, à la recherche de Thierry, avec lequel il y a un différend.

Il est plus de minuit et Thierry, qui se trouve dans son logement, est victime d’un incendie volontaire. Devant le tribunal, Laurent, le plus vieux de la bande avec ses 37 ans, reconnaît avoir bouté le feu à des bouts de carton se trouvant devant l’immeuble avant de les lancer par la fenêtre du logement de Thierry. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule.

Fort heureusement, un témoin alerté par les cris, prévient les pompiers qui interviennent empêchant un drame en plein milieu de la nuit.

Le ministère public, particulièrement interpellé par les faits et "la lâcheté" dont on fait preuve les trois hommes, requiert une peine de 40 mois de prison à l’encontre de Curtis, Lenon et Laurent. Toutefois, un sursis est suggéré par le substitut Vervaeren. Le casier judiciaire des trois amis est existant, mais léger. "Nous avons échappé de peu à un drame. Heureusement qu’il y a eu ce témoin qui a identifié les trois hommes a précisé le ministère public.

Jugement, le 1er avril.