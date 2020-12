Dans la vie quotidienne, il existe deux versions de Michael. L’homme de 48 ans est un parfait gentleman, correct et agréable quand il est sobre. Mais une fois qu’il a bu, Michael devient un "monstre".

Le 23 août dernier, c’est la version la plus sombre de Michael qui se dévoile à Odette (prénom d’emprunt), sa belle-mère. Ivre, il rentre au domicile dans lequel il vit avec sa compagne et sa belle-mère, à Ham-sur-Heure-Nalinnes. Odette est occupée à repasser le linge lorsque son beau-fils tente de l’embrasser de force avant de prendre la main d’Odette pour la glisser dans son short…

Michael effectue un petit séjour de 24 heures au cachot à la suite de la dénonciation des faits. Deux jours plus tard, Michael s’emporte sur sa compagne qu’il soupçonne d’avoir incité sa mère à le dénoncer à la police.

Avec force et courage, Odette avait déjà dénoncé des faits de viol à une amie bien avant les faits commis en août dernier. Mais la septuagénaire n’avait pas eu la force d’en parler à sa fille, car elle se sentait "sale et gênée". "Il y a deux ans, en 2018, il m’a violée, trois jours de suite. Il a profité que ma fille travaillait de nuit pour s’introduire dans ma chambre. À chaque fois, il était complètement ivre et il n’y est pas parvenu, mais m’a forcée à lui faire une fellation", avait-elle expliqué.

Pour le ministère public, Michael avait bel et bien violé sa belle-mère. Une peine de 4 ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire pour le quadragénaire.

Ce lundi, le tribunal correctionnel a condamné Michael à 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Le tribunal a estimé, lors de son jugement, qu’Odette a été victime d’un unique viol. Michael devra notamment entamer un suivi pour régler sa dépendance à l’alcool, rechercher un emploi et suivre un traitement pour les auteurs d’infractions sexuelles.