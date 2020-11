L'homme, conducteur de train, était ivre mort et a menacé sa compagne - et la police - avec un fusil à double canon à la suite d’une dispute conjugale à Ham-sur-Heure.

Johan, 38 ans, a tout pour rester loin des ennuis judiciaires. En couple depuis 7 ans, Johan travaille également comme conducteur de train depuis 14 ans. Sa situation semble stable. Pourtant, durant la nuit du 22 au 23 février 2019, cette stabilité a connu un... faux pas.

Ce soir-là, Johan rentre à son domicile d'Ham-sur-Heure avec Rosalie, sa compagne. Le couple rentre à pied après avoir passé son temps dans un café du coin. Johan est ivre. Johan et Rosalie se disputent. La compagne décide de quitter le domicile quelques instants, histoire de calmer les esprits. Entre-temps, Johan décide de ne pas se laisser faire : il place des chaînes sur la porte d’entrée et prévient Rosalie avec un message "danger de mort" écrit sur une feuille de papier.

Rosalie parvient tout de même à regagner le domicile, mais une nouvelle dispute éclate, Rosalie veut appeler la police. Cette fois-ci, Johan saisit son fusil à double canon et se dit "prêt à recevoir la police." Face à la dangerosité de la situation, les Unités spéciales de la police fédérale sont requises en renfort. La scène ressemble plus à un Fort Chabrol qu’à une banale dispute de couple.

Fort heureusement, l’arme n’est pas chargée et Johan se rend rapidement aux policiers. Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, Johan exprime sa gêne. "Ça a pris des proportions exceptionnelles. Je ne me souviens quasiment de rien tellement j’étais ivre." Le trentenaire affirme également ne pas avoir le moindre problème avec la violence et l’alcool.

Mais la substitut Marr ne partage pas la certitude de Johan. "Je ne dis pas qu’il s’agit là du plus grand criminel de Belgique, mais il y a des éléments pour être inquiet." Une peine de 8 mois de prison avec un sursis probatoire pour la gestion de la violence est requise contre le conducteur de train. Le jugement sera prononcé le jour du réveillon de Noël.