Si la commune de Sivry-Rance offre déjà à ses presque 5.000 habitants un cadre de vie remarquable au milieu de la nature, les autorités communales restent à l'écoute de la population en matière de création de nouvelles activités.

Prochainement, c'est un terrain de padel couvert qui verra le jour dans le deuxième semestre de 2021. En effet ce sport en vogue, mix entre le tennis et le squash, est déjà pratiqué par bon nombre d'habitants de l'entité. "Nous avons souhaité offrir une activité en plus sur notre commune. Au départ nous avions pensé créer un court de tennis supplémentaire mais après réflexion et discussions nous avons opté pour un projet inédit pour la commune," explique Michaël Nuée, employé communal et passionné de padel.

Pour Michaël Nuée le padel est le sport qu'il manquait sur la commune. "Nous n'avions pas de terrains ici bien que notre population compte quelques adeptes de ce sport. Actuellement il faut se rendre à Chimay ou Gozée pour trouver un terrain. Non seulement il faut se déplacer un peu plus loin mais étant donné le nombre de pratiquant il faut faire la file pour les réservations. Nous avons voulu nous aussi offrir cette même opportunité aux citoyens de Sivry-Rance."

L'équipe du bourgmestre, Jean-François Gatelier, ne souhaite pas juste ouvrir un énième terrain dans la région. Il a revu le projet pour que le terrain de padel prenne une tout autre dimension. Il est maintenant question de faire un terrain couvert permettant dès lors une pratique tout au long de l'année quelle que soit la météo. Le site sur lequel construit le terrain est aussi exceptionnel. Au milieu du bois, il pourra accueillir les sportifs sur sa terrasse. Outre des infrastructures flambant neuves, le projet est aussi inclusif. "Nous avons cherché à permettre à un maximum de personnes de pratiquer le padel. Pour ce faire nous avons conçu l'accès au lieu à tous et surtout aux personnes à mobilité réduite."

D'un montant de 110.000 euros, le club devrait être géré par une asbl regroupant passionnés et pouvoirs locaux.

Cette activité sportive s'ajoute donc à une liste déjà bien étoffée de sports qu'il est possible de pratiquer à Sivry-Rance dont l'équitation, le tennis, les sports aquatiques,...

Pour Michaël Nuée, le padel sur la commune est aussi le moyen d'intéresser les jeunes à des activités saines.