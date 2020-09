Montigny-le-Tilleul: dur dur la vie de traiteur Thudinie – Gerpinnes Frédéric Ngom © D.R.

Depuis ce mercredi 9 septembre le ministre des Indépendants Denis Ducarme a prolongé certaines aides octroyées aux indépendants et au secteur Horeca. Malgré cette nouvelle réconfortante pour certains, les difficultés sont encore bien là pour un ensemble d'indépendants dont les traiteurs. Comme à son habitude, le ministre est venu prendre la température sur le terrain dans la commune de Montigny-le-Tilleuil. Accompagné de la bourgmestre Marie-Hélène Knoops et de son échevine du Commerce Stéphanie Richard, le ministre fédéral a rencontré des cafetiers, des pharmaciens et des traiteurs/ restaurateurs. Autour de la table, Perrine Blaimont, traiteur et fille aînée de la famille Blaimont, des bouchers bien connus de la région de Jamioulx.