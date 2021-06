Il s'arrête et toque à la porte, mais personne ne répond. Il va donc toquer chez les voisins, qui lui signalent qu'une personne âgée, un vieux monsieur, habite sur place et est probablement chez lui.

Pendant que les voisins appellent les pompiers, l'entrepreneur entre dans la maison d'où s'échappe de la fumée et ressort quelques secondes plus tard avec le vieux monsieur, qu'il dépose sur le trottoir, en sécurité.

© FVH

In extremis, puisque quand la police de la zone de secours Germinalt arrive sur place, quelques minutes après, la maison a commencé à flamber. Un périmètre de sécurité est dressé autour de l'habitation, et la rue est fermée à la circulation pour faciliter le travail des pompiers qui débarquent quelques nouvelles minutes plus tard. L'habitation est alors totalement en feu.

© FVH

Malgré un départ complet, les pompiers ont dû faire appel à une citerne en renfort. Les équipes d'Ores et du TEC sont également sur place. Le bourgmestre d'Ham-sur-Heures-Nalinnes, Yves Binon (MR), s'est également déplacé pour voir s'il fallait reloger la personne âgée, heureusement indemne. Elle sera relogée dans le quartier, auprès de sa famille.

L'entrepreneur est reparti continuer sa journée de boulot après l'avoir sorti de l'habitation. L'origine du sinistre serait accidentelle.