Une pétition est lancée pour maintenir le chemin historique du Laury.

Le chemin du Laury est un sentier pédestre qui relie Jamioulx à Beignée. Depuis 2011, c’est un sujet de discorde entre les habitants, le propriétaire de la fermette, la majorité et l’opposition. Le dossier n’est toujours pas clôturé, une pétition lancée par les habitants est en cours afin de garder le caractère historique du sentier.

Tout a commencé en février 2011 : une personne achète et veut rénover l’ancienne ferme située au chemin du Laury à Jamioulx. Une demande est faite. Cependant, le propriétaire veut faire dévier le sentier historique qui passe derrière sa propriété. Le permis est accepté par la CCATM à condition de ne pas modifier les tracés des sentiers. Mais le permis est donné par la commune avec l’autorisation de modifier le sentier. Le propriétaire construit d’ailleurs une passerelle à 50 000 euros pour permettre l’accès à une déviation du chemin qui longerait le chemin de fer. Cette déviation part de Jamioulx, jusqu’à Beignée pour atteindre le croisement avec le sentier menant à Ham-sur-Heure. Il installe également des barrières à l’entrée du chemin du Laury historique, empêchant les citoyens de le traverser. Tout n’est pas fait dans la légalité, le dossier passe devant le juge, on vous passe les détails.

Cette déviation ne plaît pas à tous. Depuis des années, un groupement de citoyens se bat pour garder ce chemin historique. Les citoyens n’ont jusqu’à présent pas réussi à changer les choses. Depuis le 12 février, une pétition a été lancée pour le maintien des chemins historiques. "Ce chemin participe au réseau de mobilité douce de la commune. Il donnait également accès historiquement à la source dite de la Pichelotte, où l’on allait puiser l’eau. Et le chemin donne accès à une vue imprenable sur le village", expliquent-ils. D’ailleurs, le tracé fait partie des sentiers agréés de Grande Randonnée : GR 12 (Amsterdam-Paris) et GR 129 (Bruges-Arlon). La volonté du groupe de citoyens est de supprimer la déviation et de rendre à nouveau accessible le chemin historique du Laury.

Le bourgmestre Yves Binon reste sur ses positions : "On a donné l’autorisation en 2011, on restera sur notre ligne de conduite. La déviation est plus accessible à tout le monde avec une partie plate et une partie plus sportive. D’ailleurs, les avis divergent entre citoyens. Certains veulent la nouvelle déviation et d’autres veulent le chemin historique." Suite à la pétition, le sujet repassera au conseil communal afin qu’une décision soit prise. La liaison entre Jamioulx et Beignée sera toujours présente d’une façon ou d’une autre, mais un seul chemin pourra être gardé.