À 50 ans, Jean-François est sans cesse pointé du doigt par ses riverains de la rue de la Montagne à Montigny-le-Tilleul dès qu’un incendie se produit dans le quartier. En avril dernier, Jean-François était déjà suspecté d’avoir bouté le feu à 18 véhicules. Mais le tribunal l’avait acquitté une première fois vu l’absence de preuves dans le dossier…

Tout récemment, Jean-François comparaissait, une nouvelle fois, devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un nouvel incendie volontaire, d’une plus grande gravité. La nuit du 18 juin dernier, un couple de septuagénaires dormait paisiblement lorsqu’un incendie réveilla les deux personnes, sorties indemnes. Il n’en fallait pas moins pour suspecter Jean-François. Ce dernier fut même interpellé, inculpé et placé sous bracelet électronique.

Pour le parquet, la culpabilité de Jean-François était évidente. On avait découvert un zip trouvé au sol chez lui, des mouchoirs partiellement brûlés, des herbes aplaties dans son jardin à l’endroit où celui-ci touche le jardin des victimes… De plus, la substitut Evelyne Van Hollebeke avait rappelé la fascination de Jean-François pour le feu et les pompiers et avancé un mobile pouvant expliquer l’incendie de la maison des deux septuagénaires : le fils du couple avait reconnu la silhouette de Jean-François dans le fameux dossier des véhicules incendiés.

Une peine de 8 ans de prison avait été requise contre le quinquagénaire. Et ce mercredi, le tribunal correctionnel a, une nouvelle fois, permis à Jean-François d’échapper à la prison en l’acquittant. Encore une fois, le manque de preuves a fait pencher la balance en faveur de Jean-François. Le tribunal a notamment épinglé le fait que Jean-François n’était pas au courant de la dénonciation du fils des victimes et qu’il n’était pas en mauvais terme avec les voisins.