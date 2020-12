Quand Jérémy s’avance pour se présenter à la barre du tribunal correctionnel, on comprend très vite qu’il ne faut pas lui chercher misère. Grand et costaud, le solide gaillard travaille en plus comme videur. Et son job le conduit tout droit devant la justice pour une scène de coups sur François et Charlotte, le 16 avril 2017.

Ce jour-là, le village de Merbes-le-Château est en ébullition. C’est le carnaval. Jérémy a été embauché à l’essai comme videur dans un café. Il reconnaît avoir frappé François, qui a, selon lui, eu une attitude désagréable. "Je disais aux gens de ne pas sortir à l’extérieur avec des bouteilles en verre. Alors, il a déposé sa bouteille à mes pieds et a commencé à mal me parler." Toujours selon Jérémy, François s’apprêtait à le frapper avec la bouteille. "Alors je l’ai frappé en premier. J’étais en état de légitime défense."

Dans la même scène, le ministère public estime que le videur a violemment frappé Charlotte, la compagne de François, avec une bouteille en plein milieu du front. "Quelqu’un a lancé une bouteille pour me toucher mais c’est elle qui a été touchée. Elle se trouvait plus loin dans mon dos." Pourtant, quatre témoins des événements affirment que Charlotte a sauté sur le dos de Jérémy pour qu’il arrête de frapper son compagnon. "Ils expliquent également avoir vu le videur frapper la femme avec une bouteille", précise le parquet.

Un mois plus tard, c’est cette fois-ci sur la route que Jérémy s’est emporté sur Louis et Dominique. Le couple prétend avoir été victime de coups et de menaces à Binche : "Je vais mettre le feu à votre habitation si vous portez plainte." Jérémy reconnaît avoir menacé Louis, au volant de sa voiture. "Je l’ai suivi parce qu’il m’a coupé la route mais je ne l’ai pas frappé." Dominique, la femme de Louis, affirme elle avoir été giflée par Jérémy.

Le ministère public souhaite qu’une peine de 18 mois de prison ferme partiel soit prononcée contre Jérémy. "Il a fait une victime par trimestre." Jérémy est également en aveux d’avoir frappé Coralie, son ex-compagne, le 10 octobre 2018 à Binche. Jugement le 21 janvier prochain.