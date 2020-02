Le trentenaire reconnaît quatre préventions à sa charge. Il a menacé des gens et s’est rebellé lorsque la police est venue l’interpeller.

Jordan a passé 17 ans aux services de l’état en tant que militaire. L’homme, qui a d’ailleurs été décoré pour ses années passées dans l’armée, est fier de son passé. Mais Jordan a du mal à s’habituer aux règles de vie en société.

Le 10 mars 2018, à Gerpinnes, Jordan boit un verre avec sa compagne. Mais cette dernière est malmenée par Guillaume et Julien. Jordan quitte les lieux avant de revenir quelques secondes plus tard, en menaçant les deux amis avec un fusil airsoft. La police de la zone Germinalt, alertée par la scène, se rend au domicile de la compagne de Jordan. Sans un mot, Jordan est menotté et interpellé. Il reconnaît s’être énervé sur le véhicule de la police. "Je n’ai même pas eu le temps de réagir que j’étais menotté. J’ai donné des coups de pied à la voiture." Les cinq policiers intervenus sur l’interpellation de Jordan précisent avoir été victimes d’insulte et de coups.

Du côté du ministère public, une peine de 4 mois de prison avec un sursis simple est requise. Jordan a déjà été condamné par la justice, en 2008, pour des coups et blessures volontaires. Me Yves Demanet, pour la défense de Jordan, plaide une suspension probatoire. L’attitude de Jordan envers les policiers s’explique selon l’avocat : "Les policiers lui ont arraché son collier représentant son régiment. Pour mon client, c’est comme si on marchait sur le drapeau." Jugement attendu le 26 mars prochain.