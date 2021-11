Adrien Laduron est un nom bien connu dans le secteur culturel de la région thudinienne. Le directeur du Centre Culturel de Thuin a aussi un côté qu’on lui connaît moins ; il est également brasseur.

"Au départ, il s’agissait d’une passion qui a un peu débordé. Passionné de bières j’ai créé le Saqwé que je brasse dans un local aménagé au fond de mon jardin." Quand on découvre son installation, il est clair que le thudinien est plus qu’un amateur. "Voilà cinq ans que je brasse et au fil du temps tout cela se professionnalise. Il y a deux j’ai fait l’acquisition d’un fermenteur qui me permet de stoker deux brassins de quatre hectolitres soit 800 litres de bières l’équivalent de 2.400 bouteilles de 33 cl. Jusqu’il y a peu, on collait les étiquettes et on capsulait à la main mais maintenant une machine s’en charge."

Dans son espace de 100 m², Adrien peut compter sur sa famille et ses amis pour lui prêter main-forte.

Son petit bébé, la Saqwé, il l’a pensée suivant ses propres goûts mais pas seulement. "Je suis parti de ce que j’aime bien comme type de bières : pas trop fortes et pas trop sucrées. Je voulais un produit qui me plaît mais aussi qui puisse être commercialisé." Par cette bière, Adrien nous propose un retour un retour dans le temps. "La Saqwé est une Saison c’est-à-dire une bière rafraîchissante et désaltérante qui était historiquement brassée dans le Hainaut. Elle était brassée l’hiver pour les ouvriers agricoles l’été. Avec toute l’industrialisation dans la région, des fermes ont décidé de ne faire que de la bière à destination de tous les ouvriers." Si, à l’époque elle était très légère, aujourd’hui est plus forte.

Pour arriver à maîtriser ses cuves, Adrien à d’abord commencé par un brassage amateur sur les conseils d’amis au savoir-faire reconnu ensuite il est allé une année au CEFOR à Namur en brasserie avant d’accomplir encore un an en zythologie

Le fait de participer ce dimanche à la Journée de l’Artisan est pour lui l’occasion de rayonner dans toute la Belgique.

L’adresse du jour est 209 rue de la Victoire à Thuillies.