Suite à la fermeture soudaine de l'abattoir de Charleroi par le groupe De Cock , pour faire tuer leurs bêtes les éleveurs de la région doivent se rendre principalement à Ath ou Rochefort. Mais dans les coulisses, depuis un an, Vincent et Johan Vandromme - des cousins tous deux éleveurs dans la Botte du Hainaut - travaillent à mettre en place un projet pour rouvrir l'ancien abattoir communal de Beaumont, fermé depuis belle lurette et qui avait d'ailleurs été au coeur d'une polémique judiciaire et politique il y a une quinzaine d'années.

L'objectif des deux éleveurs: réhabiliter l'abattoir de Beaumont et créer une salle de découpe. Le tout pour le secteur ovin, porcin et bovin, en passant par une coopérative qui comprendrait plusieurs éleveurs mais aussi toute personne désireuse de s'investir dans le projet. Des séances d'information devraient se faire prochainement à ce sujet, puisque tous les éleveurs qui souhaiteront faire abattre et commercialiser leur viande pourront devenir coopérateurs ou être simples utilisateurs de l'outil.

Plusieurs filières de commercialisation sont envisagées à ce stade: vente de colis de viande sous vide à la ferme, alimenter les collectivités privées et publiques, vendre des carcasses vers d'autres coopératives ou distribuer la viande locale dans le secteur dans les supermarchés.

Le projet est soutenu par la commune de Beaumont, de Froidchapelle et la Province de Hainaut. Hainaut Développement, la Fondation Chimay-Wartoise, le projet Interreg BlueSter et l'Association Wallonne des Eleveurs (Eleveo) ont aussi rejoint l'aventure. La Région wallonne, de son côté, a prévu de soutenir l'étude de faisabilité pour qu'elle se fasse avant la fin d'année pour permettre de prendre une décision début 2022.