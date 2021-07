Après avoir remis aux normes incendies ses six implantations scolaires, la commune d'Erquelinnes a passé la vitesse supérieure pour le petit village de Bersillies l'Abbaye: l'école a été totalement rénovée, pour un peu moins de 1,7 million d'euros.

"Cela a nécessité le désossage complet du bâtiment, il n'est resté que 4 murs, et une reconstruction intérieure complète", note l'échevine de l'Enseignement Florence Denamur. Le chantier a été long et difficile, souligne de son côté le bourgmestre David Lavaux: "on s'est posé la question de la démolition, mais le bâtiment est plus que centenaire, avant la fin de la vague de construction des grands bâtiments à usage public qui s'est achevée avec la guerre. Mais c'est aussi le choix de la transmission d'un patrimoine aux générations futures."

Les travaux évidemment ont impacté la vie scolaire, puisqu'il a fallu délocaliser élèves et enseignants. Mais c'est maintenant terminé.

L'école, en plus d'être au top des normes existantes - notamment énergétiques, avec isolation, châssis, éclairage LED, chaudière à haute performance, ce qui permettra des économies - est la seule "à 50 kilomètres à la ronde" à bénéficier d'une ventilation mécanique permanente avec filtration, "ça prend tout son sens en cette période de pandémie!" Un tableau interactif et les connexions nécessaires ont également été installées pour l'apprentissage numérique. Un accès pour les PMR a été prévu, et la salle des fêtes a aussi été totalement remise à neuf.