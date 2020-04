Tous les festivals de l'été sont annulés, dont Scène sur Sambre à Thuin.

L’annonce est tombée hier soir, quelques instants après les nouvelles mesures du Gouvernement: le festival Scène sur Sambre est annulé.

Le gouvernement interdit tous les événements de masse de type festival jusqu’au 31 août. Comme vous le savez, le festival des barges se déroule toujours le dernier week-end du mois d’août, c’est-à-dire le 29,30 et 31 août 2020, à l'Abbaye d'Aune. Celui-ci ne pourra donc pas avoir lieu.

"Cette décision a sans doute été très difficile à prendre car, au-delà de la déception pour tous les amoureux de la musique et des festivals, elle aura des conséquences catastrophiques pour le secteur culturel et événementiel. Cependant, la santé reste la priorité numéro 1 et si ces grands rassemblements de personnes présentent le moindre risque de reprise de l’épidémie, et donc de revivre une nouvelle crise sanitaire, nous ne pouvons que saluer la décision courageuse de nos Autorités", annonce les organisateurs.

Le festival Scène sur Sambre sera simplement reporté à l'année 2021, pour une édition encore plus exceptionnelle. Pour les tickets déjà acheté, les organisateurs sont actuellement en cours de réflexion. Plus d'informations seront transmises dans les prochains jours.