Créer un parc national à l'image de ce qui se fait aux USA (), mais aussi en France ou en Italie (): c'est l'idée développée par Ecolo - le député Christophe Clersy et la sénatrice France Masai - lors d'une conférence organisée à l'Aquascope de Virelles.

La ministre de l'Environnement, Céline Tellier, avait lancé l'idée: un appel à projet pour créer deux parcs nationaux en Wallonie, sur le modèle de ce qui s'est fait en Haute Campine (Hoge Kempen) dans le Limbourg flamand. Il faut dire qu'il y a de quoi être enthousiaste: ce parc flamand créé en 2006 couvre 5.700 hectares, attire 1,2 millions de visiteurs par an, a créé 5.000 emplois et réalise 191 millions d'euros de revenus par an, le tout pour un investissement de "seulement" 87 millions d'euros en 11 ans.

Et pour l'environnement, faune, flore et forêts, c'est également très bénéfique puis "parc national" signifie des activités humaines compatibles avec les espèces et les écosystèmes caractéristiques de la région (maraîchage, écotourisme, balades nature, etc.).

© Google Maps

Les écologistes verraient bien un parc national sur le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, à cheval sur les provinces de Namur (Walcourt, Florennes, Cerfontaine, Philippeville, Doische, Couvin et Viroinval) et du Hainaut (Beaumont, Chimay, Momignies, Sivry-Rance et Froidchapelle), qui abritent déjà paysages, bois et forêts remarquables, comme la Forêt du Pays de Chimay et plusieurs réserves naturelles. Les territoires collaborent déjà sur de nombreux points, notamment avec Charleroi Métropole ou la Maison du Tourisme du Pays des Lacs, et les habitants de la région se considèrent plus "de l'Entre-Sambre-et-Meuse" que d'une province ou de l'autre.

Mais pour déposer un projet, il faut que les acteurs se rencontrent, se parlent, et souhaitent avancer dans cette direction. Administrations, communes, provinces, culture, tourisme, intercommunales... il y a aura du pain sur la planche. C'est en tout cas l'appel lancé par Ecolo.