L'institut Notre-Dame, à Loverval (Gerpinnes) sur le haut de la descente de Couillet est fermé ce lundi, apprend-on sur Vivacité ce matin. Les élèves et leurs parents ont été prévenus ce week-end par email.

D'après nos confrères, un membre du personnel a été testé positif au coronavirus, et près de la moitié du personnel serait en quarantaine. En attendant le résultats des tests, les cours se font en distanciel et les grilles de l'école restent purement et simplement fermées.