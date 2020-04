Pour permettre au personnel hospitalier et médical de se ressourcer après la pandémie, l'Office du Tourisme a organisé une journée spéciale.

Depuis le début de la pandémie, le personnel soignant vit des moments intenses et difficiles. Ils se battent tous les jours pour sauver des vies et sont les premiers touchés par cette crise. Pour les remercier de ce qu'ils font chaque jour, l'Office du Tourisme de Thuin souhaite agir en mettant en place un programme de visites culturelles des beautés de la ville.

L'équipe de l'Office du tourisme a donc concocté un programme pour permettre à l'ensemble du personnel hospitalier et médical de se ressourcer. Une journée "sur mesure" est prévue à un prix préférentiel de 5 euros pas personne (hors repas). "Ce tarif préférentiel couvre uniquement nos frais de gestion. Nous offrons tous les frais liés aux visites guidées, à l'animation et l'encadrement de la journée."

Bien sûr, cette journée sera organisée après la crise et quand les mesures gouvernementales le permettront. L'Office du Tourisme a prévu de faire découvrir les plus beaux endroits à Thuin comme les jardins suspendus, la cité médiévale, l'Abbaye d'Aulne, etc. Des jeux sont prévus en plus des visites mais également un temps de midi reposant.

"Nous sommes conscients des sacrifices et concessions que le personnel hospitalier et médical a dû faire pendant ces dernières semaines. Nous souhaitons à notre tour les remercier en faisant certes, des sacrifices financiers, mais qui contribuent à une action de solidarité nationale."

Voici le programme pour cette journée spéciale: