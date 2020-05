Elle a reçu le "Graal" de la certification alimentaire.

Malgré un secteur fortement touché par la crise sanitaire, la Brasserie Val de Sambre située à Thuin, reçoit de bonnes nouvelles. Elle a reçu récemment une certification importante : la FSSC22000. C’est le "Graal" de la certification alimentaire.

La Brasserie Val de Sambre a été inaugurée en mai 2019, un an plus tard elle est déjà une des rares en Belgique à bénéficier de la toute dernière version du FSSC22000. Cette certification récompense les entreprises qui parviennent à mettre en place des processus de qualité irréprochables, tant au niveau sanitaire, que la logistique, infrastructure, matières premières ou encore management. Elle impose des exigences supplémentaires et se base sur les normes internationales. La certification est valable pour une durée de 3 ans. Elle permet notamment d’ouvrir les portes de l’exportation, un rôle important pour la Brasserie de Val de Sambre.

Récemment, la Brasserie a modernisé et relancé la gamme des bières Abbaye d’Aulne, mais également créé de nouveaux goûts au mois de mars pour la célèbre Chérie, la pêche et la grenade. De plus, la Blanche de Charleroi, une des bières locales produites, a reçu la certification BIO il y a quelques semaines. La Brasserie locale évolue depuis ses nouvelles infrastructures, augmente sa production et continue à se développer jusqu’à l’international.