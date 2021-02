Même si elles ne sont pas nombreuses, la commune de Gerpinnes a décidé de supprimer les taxes pour les commerçants pour cette année 2021. Cela représentera une perte de 17.000 euros pour la commune.

"Il s’agit principalement de taxes sur l’occupation des marchés, de placement de loges foraines et de loges mobiles et de l’occupation de domaine public à des fins commerciales ainsi que l’occupation publique pour les terrasses. Ce sont les seules taxes que nous ayons à l’encontre des commerçants et nous les supprimons", déclare Denis Gorez, l’échevin des finances de Gerpinnes.

L’année passée, la commune avait déjà fait des efforts envers les indépendants. "Nous les avons aidé financièrement en moyenne à hauteur de 2000-2200 euros pour ceux qui en avaient fait la demande et qui avaient été obligés de fermer leurs activités durant le premier confinement", ajoute l’échevin.