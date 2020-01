Pour un œil non averti, les groupes Facebook permettant de se tenir informé des actualités sur l’entité de Thuin peuvent sembler anodins. Mais deux des plus importants, "Brèves de Thuin" et "Lannoovelle Gazette de Thuin" sont en fait gérés par des hommes politiques locaux.

Le premier, qui regroupe 2 743 membres, est géré par Paul Furlan, bourgmestre socialiste de la commune. Le second, 1 677 membres, par Philippe Lannoo de l’opposition MR. Ce qui représente tout de même, en cumulant les deux groupes, 30 % des habitants de l’entité, ou… pas loin de 38 % des électeurs.

S’ils ne s’en cachent pas quand on les contacte à ce sujet, les politiques locaux n’écrivent pourtant pas explicitement dans les descriptions des groupes que ceux-ci contiennent des communications politiques. On s’en doute évidemment très vite en regardant qui publie, et ce qui y est publié. Pour peu que l’on s’intéresse à la politique locale de Thuin, cela dit.

Mais, en allant plus loin, on remarque aussi certaines "tendances" dans les publications : le socialiste ne transmet ainsi que des "bonnes nouvelles" sur l’actualité de l’entité, surtout quand le bourgmestre intervient en faisant quelque chose de positif, alors que le second n’hésite pas à relayer des posts plus "bleus", notamment en partageant des congrès du MR, mais aussi à critiquer la gestion de la Ville.

Rien d’indécent là-dedans, mais c’est amusant, voire intrigant, de le remarquer. On a donc décidé de poser toutes nos questions à ces deux élus.

"‘Brèves de Thuin’ relaye des infos avec mon analyse politique", dit Furlan

Pourquoi avoir lancé votre groupe ? "Pour ne pas politiser les messages de la page officielle de Thuin. J’ai aussi un profil personnel, mais c’est pour la politique régionale et fédérale. Je donne donc des infos de nature politique sur la ville via ‘Brèves de Thuin’, en tant que bourgmestre et leader politique."

Ça vous prend du temps de gérer ce groupe ? "Oui, incontestablement. Je publie assez peu, mais j’autorise manuellement tout ce que les gens veulent y publier, j’y passe plusieurs heures par semaine. Parce que ça ne doit pas être l’agenda des potins non plus."

C’est un outil de communication politique ? "Tout à fait, je ne prétends pas à autre chose. Ce n’est pas un outil de service, il y a la page officielle pour cela. Ici, j’annonce pourquoi je fais ou je ne fais pas et je commente. Certains bourgmestres confondent parfois appréciation politique et information factuelle, j’ai préféré faire deux choses parfaitement séparées, avec la page ‘Ville de Thuin’ qui reste toujours factuelle et qui est gérée par la cellule Communication, et ‘Brèves de Thuin’, où c’est politique et ma vision des choses."

"Lannoovelle Gazette de Thuin’ partage mes prises de paroles", dit Lannoo

Pourquoi avoir lancé votre groupe ? "Je l’avais lancé en 2012 pour ma campagne électorale et, vu l’engouement, je l’ai gardé actif. Ça permet aux gens de laisser leur ressenti, à chaud, mais aussi d’annoncer leurs événements ou de poser des questions pratiques."

Ça vous prend du temps de gérer ce groupe ? "Oui, beaucoup de temps, j’y passe une à deux heures par jour. Pour chaque publication, je dois valider, ce que je ne fais pas si c’est agressif ou déplacé, ou si ça n’a rien à voir avec Thuin."

C’est un outil de communication politique ? "Oui, c’est le but, depuis le départ. Il y a pas mal d’informations générales mais, quand je prends la parole, j’aime en informer les gens. Sur ma page privée, je ne parle pas de politique. Et les réseaux sociaux du MR sont destinés, eh bien, au MR lui-même. Donc, si j’ai un commentaire ou une remarque, je profite de ‘Lannoovelle Gazette’. Il n’y a pas que de la politique, mais il y en a, il ne faut pas s’en cacher. Mais je pense que ça intéresse aussi les gens, parce qu’il y a de l’activité, même à propos d’autres choses que de politique locale."