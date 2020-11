Diverses animations sur le thème de la nature, dont des balades, et l'aménagement du territoire ont eu lieu durant le premier semestre 2019 ainsi que fin novembre et en février. D'autres activités étaient prévues en mars, dont la création d’une "haie nourricière" dans la cour arrière de l’école, mais elles n'ont pas eu lieu suite à la crise sanitaire.

Afin de poursuivre le projet et ne pas l'abandonner, un budget de 2.500€ est prévu. Il permettra d’acheter des plantes vivaces pour garnir les jardinières, d'installer deux bacs à fleurs avec bancs intégrés, d’aménager des planches de protection sous les nids des hirondelles sous toute la longueur du toit du bâtiment scolaire et de placer des panneaux pédagogiques - explicatifs - sur les grilles de l'école.

Un autre montant de 3.500€ est financé par TVbuonair et sera consacré à l'aménagement de la fontaine de Thuillies. Un banc et une poubelle sont déjà prévus. Ces équipements seront installés en bordure du magasin : plantes aromatiques, mobilier urbain, panneaux pédagogiques ainsi qu'un nichoir et une caméra pour observer les oiseaux seront placés dans le village, à proximité de l'école communale.