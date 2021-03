Dans un courrier adressé au collège communal de Thuin au début de ce mois, l’asbl Aulne Debout s’inquiétait des risques de dénaturation irréversible du site de l’ancienne abbaye d’Aulne, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Le secrétaire de l’association Bernard Mercier insiste. On le sait : une demande de permis a été introduite pour la régularisation de travaux effectués dans l’église désacralisée Saint Joseph, et en vue de son exploitation comme salle de réception, de spectacle et de conférence. Le dossier portait aussi sur la création d’un parking de 127 places dans les jardins, devant le home Herset et les ruines.

Dans ce cadre, une enquête publique a été organisée entre le 23 février et 9 mars, rappelle la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem. Elle a donné lieu au dépôt de 27 réclamations. "Si notre avis est sollicité, l’instruction du dossier est du ressort du fonctionnaire délégué de la Wallonie. C’est à lui qu’il appartient de se prononcer sur la requête du demandeur. Nous examinerons ce dossier en collège ce lundi."

Aulne Debout se dit ouvert à la proposition d’installer un parking provisoire en attendant une solution globale de mobilité et de stationnement pour le site. Aulne Debout estime de son devoir d’attirer l’attention des décideurs, politiques ou autres, sur ce qui risquerait de constituer une grave atteinte à l’intégrité d’un site prestigieux, phare d’attraction renommé dans toute la Belgique et même à l’étranger. "Une telle décision serait de nature à occulter, fût-ce partiellement, le rayonnement de ce joyau unique de notre Région et de contribuer à la destruction des jardins."

La bourgmestre de Thuin le souligne : un subside Feder a été octroyé à la ville pour l’aménagement de parkings publics. Au-dessus de la brasserie de l’abbaye sur l’emplacement du camping des festivaliers de Scène sur Sambre, il est prévu de créer 172 places. L’ouverture du chantier a été programmée à l’automne. Un autre projet de parking a été retenu à l’entrée opposée sur site, derrière la Guinguette.