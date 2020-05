En attendant la livraison de masques par le marché public commun de Charleroi Métropole, qui n'arrivera pas avant fin mai au moins, le CPAS d'Ham-sur-Heure-Nalinnes s'est lancé dans la fabrication artisanale.

2.250 masques en tissu sont prêts à être distribués à la population. Dès ce lundi 11 mai, ceux qui ont besoin d'un masque pourront appeler une ligne spéciale au 071/22.97.17 (en semaine de 9 à 15h30). Des bénévoles viendront déposer un masque à votre domicile.

Il est aussi possible, via cette ligne, d'obtenir un des 1.500 "kits de fabrication" de masque que le CPAS a prévu, si vous avez la possibilité de coudre vous-même.

"On sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, donc que ceux qui en ont le plus besoin appellent en priorité", note le président du CPAS Adrien Dolimont. Il faudrait en effet près de 10.000 masques pour en prévoir un par habitant, "mais on ne va pas attendre d'en avoir 10.000 avant de commencer la distribution, ceux qui appellent et qui n'en auront pas seront mis sur liste d'attente, et on les livrera dès que les masques sont réalisés. Il faut noter qu'on croise déjà pas mal de gens masqués par leurs propres moyens, donc on espère ne pas arriver trop court pour cette première distribution."

99 couturier.es s'échine depuis plusieurs jours pour produire bénévolement des masques, grâce à du tissu découpé par 39 autres bénévoles. Le CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes a en effet mis en place un atelier de couture à Marbaix-la-Tour et un atelier de découpe au château communal.