Il y a 15 ans, le trafic fluvial entre Charleroi et Paris a dû être interrompu suite à des problèmes de stabilité et de vétusté surtout au niveau du pont de Vadencourt et de Macquigny. En mai 2020 les deux infrastructures existantes ont été démolies. En novembre, les nouvelles arches du pont de Vadencourt ont été posées et la structure en poutres métalliques du pont de Macquigny a été assemblée.