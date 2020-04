Pascal Bolle recherche des saisonniers locaux pour remplacer les habitués.

Les fraises du Village à Gerpinnes sont devenus incontournables à la belle saison. Près de 30 hectares de fraises sont récoltés chaque année. À cause du coronavirus, toute la récolte est malheureusement menacée.

"Nos saisonniers habituels viennent de Roumanie mais, vu que la frontière est fermée, ils ne pourront pas se déplacer. Ce sont des habitués, ils connaissent le métier", explique Pascal Bolle. Les Fraises du Village recherchent donc des saisonniers dans la région pour la récolte qui doit commencer au début du mois de mai. "On a déjà reçu 350 mails, ce sont beaucoup des étudiants qui ne connaissent pas du tout le métier. C’est un métier très physique, il faut un peu de volonté. Parmi les candidatures, on va faire un tri suivi d’un entretien avec ceux qui correspondent. Ils ne conviendront pas tous. Beaucoup abandonnent car ils ne s’imaginent pas ce qu’est le métier de saisonnier. Il va falloir les former. Ça nous coûte beaucoup de temps et d’argent, surtout avec le nombre de personnes nécessaires. C’est compliqué." Les Fraises du Village auront besoin de 150 saisonniers pour le début du mois de mai, sinon la récolte ne pourra avoir lieu et la production sera perdue.

Du côté de l’Horeca, le restaurant ne pourra pas ouvrir comme prévu. "Si on ne peut pas du tout l’ouvrir, ce sera une grosse perte dans notre chiffre d’affaires. On ne sait pas quand ce sera terminé, on va voir comment cela évolue." Le magasin ouvrira tout de même ses portes début mai, en appliquant les mesures de distanciation sociale.

L’avenir est incertain sur tous les points. Pascal Bolle espère pouvoir liquider sa production : "On a des circuits commerciaux qui vont nous permettre de vendre. Mais c’est une grande interrogation sur comment les fraises seront vendues. Heureusement, on pousse à acheter local et la population semble sensible à cela en ces temps difficiles. C’est une théorie qui nous laisse un peu d’espoir, mais on ne sait pas."

Si tout se passe bien, les fraises de Gerpinnes seront disponibles en magasin dans le courant du mois de mai.