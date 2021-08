"Ce sera uniquement le samedi 21 et le dimanche 22 août", confirme Dominique Gagliardini, président de l'asbl Procession et Marche militaire Saint-Roch d'Ham-sur-Heure. Le samedi, le transfert habituel de Saint-Roch depuis sa chapelle à l'église Saint-Martin aura bien lieu dans l'après-midi, pour dimanche par contre la commune a imposé des restrictions particulières. "Il y aura des bulles de maximum 200 marcheurs, qui partiront de demi-heure en demi-heure, sans se croiser, pour faire le tour traditionnel Saint-Roch. Il y aura six groupes, c'est beaucoup moins que les 1500 marcheurs qu'on accueille d'habitude mais on n'a pas pu inviter les autres marches de l'entité comme c'est le cas traditionnellement, il n'y aura donc que Ham-sur-Heure et Beignée. On espérait pouvoir sortir le lundi également, mais ça nous a été refusé."

Pas de feu d'artifices, pas de tombola, et les forains ne seront là que de samedi à mardi, avec un couvre-feu. "C'est un peu décevant, mais c'est vrai qu'on est en pleine pandémie, et que notre marche étant très conviviale il risque d'y avoir des débordements festifs", reconnaît Dominique Gagliardini. "On est un peu débordés parce que tout l'organisation est à revoir, mais on est contents de pouvoir au moins faire quelque chose cette année. Ca va être compliqué, mais ça va marcher... si le temps est de notre côté !"

Rendez-vous est donc fixé aux Bourquis, mais dans le respect des règles sanitaires en vigueur.