Comme annoncé précédemment, la Saint-Roch 2020 est annulée : crise sanitaire, pandémie, coronavirus, tout ça. Mais le folklore de l'Entre-Sambre-et-Meuse, si cher à son public, n'est pas mort pour autant. Le comité Saint-Roch propose de vivre la marche autrement.

Le comité a prévu une série d'actions symboliques auxquelles les Thudiniens pourront prendre part depuis chez eux, pour "renouveler les pratiques, à défaut de pouvoir suivre à l'identique les traditions multiséculaires (au 17e, Saint Roch aurait délivré Thuin d'une épidémie de peste, NdlR)." Et ce, sans donc devoir sortir de chez soi, s'attrouper, ou tout autre action qui ne respecterait pas strictement les mesures sanitaires.

Les 16, 17 et 18 mai prochains, comme tous les ans, les églises, les chapelles et la ville entière seront préparés : les monuments fleuris et les lieux symboliques drapés de leurs oriflammes et autres drapeaux. "Nous invitons les Thudiniennes et Thudiniens à participer activement à cet embellissement en pavoisant leur demeure, décorant leurs fenêtres, apprêtant les potales (niche abritant une statuette sainte, NdlR) et autres lieux de culte", disent les organisateurs. "Une part significative de la réussite de ce week-end repose sur l'implication de tous."

Samedi soir, pas de marche aux flambeaux dans les vieilles rues de la cité, mais à partir de 21 heures, les habitants sont invités à les remplacer par la lueur de bougies placées aux fenêtres, sous le tintement des cloches du beffroi, qui sonneront également dimanche pour rappeler les moments forts de la marche.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag de ralliement #SaintRoch2020Autrement est proposé, et la page du même nom devrait abriter (sous réserve d'autorisations) quelques "surprises", promettent les organisateurs.

Bé râde Saint-Roch! (bien vite)