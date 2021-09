Si le film n’a pas reçu l’accueil mérité à sa sortie en 1981, il ne fait aucun doute que l’avant-dernier film de Louis de Funès est aujourd’hui une œuvre majeure dans la carrière de l’acteur/réalisateur français.

Pour nous faire découvrir l’envers du décor d’un film marquant du cinéma français, le Gerpinnois Thomas Leodet a pris le temps de rassembler les secrets et les anecdotes dans un ouvrage largement documenté. "Je suis passionné depuis mon plus jeune âge par Louis de Funès. Parmi tout ce qui a été dit et écrit, j’ai remarqué que La Soupe aux choux n’avait pas été considéré à sa juste valeur. J’ai donc mené une enquête afin de répondre premièrement à mes propres questions sur ce film de 1981 réalisé par Jean Girault avec Jean Carmet et Jacques Villeret, qui est bien plus profond qu’il n’y paraît", explique l’auteur.

Tiré d’un livre éponyme de René Fallet, le film marque un tournant dans la carrière de l’acteur aux multiples facéties et énervements célèbres. Cette comédie dramatique retrace la vie d’un sabotier et de son ami, tous deux résistants face à l’arrivée d’une urbanisation encore aujourd’hui décriée par des actes de résistance.

Outre les nombreuses histoires sur le tournage, Thomas Leodet avance plusieurs parallèles entre les passions de Louis de Funès pour l’espace et l’existence d’une vie extraterrestre et ses influences. "Louis de Funès était passionné par ce qui se passait au-delà de notre petite Terre. Même si c’est son avant-dernier film avant sa mort en 1983, il a tout de même réussi à nous montrer un côté plus tendre et calme de sa personnalité. Ce film est également un testament quand il va rejoindre un meilleur monde en quittant celui des hommes dont il ne partage plus les valeurs." Thomas Leodet propose aux lecteurs de se plonger dans un univers unique et touchant au fil d’un livre de 302 pages préfacé par Christine Dejoux alias La Francine. L’auteur sera en dédicace ce 11/09 à Champeau (endroit du tournage), le 15/10 à Gerpinnes et le 23/10 à Fontaine-l’Évêque. Le livre est disponible chez Molière à Charleroi.