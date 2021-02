Actuellement, les secteurs de l'Horeca et du tourisme sont touchés de plein de fouet par les différentes mesures liées à la pandémie. Depuis plusieurs mois, l'activité de ces secteurs est réduite voire stoppée.

Pour palier ce manque d'activité et l'absence de perspectives pour l'avenir, il faut faire preuve de créativité ainsi que d'une grande solidarité. Dans cet optique, le Golden Lakes Hotel, sur les bords du lac de la Plate Taille s'est uni à des chefs étoilés pour proposer non seulement aux clients de l'hôtel mais aussi à tous les résidents du village de vacances, une expérience inédite pour la première édition des "Nuits Etoilées." "Nos différentes expériences réalisées lors des fêtes de fin d'année et dernièrement de la Saint-Valentin nous a montré que les clients recherchaient des moments uniques. Nous proposions déjà des repas mais ici nous allons encore plus loin avec la participation de trois grands chefs," explique Ludovic Coudyzer responsable Commercial et Evénementiel.

Le principe est d'offrir à la fois un moment de détente sur un site unique que sont les Lacs de l'Eau d'Heure et d'y ajouter un repas gastronomique concocté par des chefs étoilés. C'est ainsi que les samedis 6, 13 et 20 mars, Luc Broutard, de "Le comptoir de Marie" une étoile situé à Mons, Raphaël Adam de "L'essentiel" une étoile à Temploux et Vincent Cardinal de "Le Prieuré Saint-Géry" une étoile à Beaumont uniront leur talent pour un éveil des sens et des papilles.

A tour de rôle, ils prépareront des repas que les clients pourront à loisir emporter dans leur chambre. Si manger en chambre n'est pas une réelle nouveauté en soit, l'union des chefs et de l'hôtel se veut être une expérience inédite car elle y est ici totale et rien n'est laissé au hasard. Pour le chef Vincent Cardinal ce projet à tout lieu d'être. "Ce projet me tient d'autant plus à cœur que je suis un voisin. La région ne compte pas beaucoup de lieux où il y a autant de chambres de cette qualité mais aussi cela nous permet de nous réinvener et de ne pas nous ennuyer."

Pour "Les Nuits Etoilées" les chefs ont été soumis à quelques contraintes. Parmi celles-ci, il a fallu penser les repas et les contenants en tenant compte du frigo de la chambre. De cette manière, tout en gardant le standing de leur établissement respectif, les chefs proposent verrines et assiettes pour une expérience visuelle et gustative à son comble.

© NGOM (il ne manque plus que les nappes et les repas pour un moment unique à deux)

Si les clients seront soignés aux petits oignons les samedis de mars, c'est aussi une opération gagnante pour les partenaires du projet. Au-delà de ce partenariat commercial il y a une vraie et sincère opération de solidarité entre les différents acteurs. "Nous connaissons un développement croissant du tourisme dans la région et du tourisme régional en général. Pour Les Nuits Etoilées, nous attendons des clients qui aiment la cuisine proposée par les chefs. Ils pourront déguster leurs plats dans un cadre qu'ils ne connaissent peut-être pas et certains de nos clients pourront, dès que possible, se rendre dans les établissements des chefs pour de nouvelles découvertes gastronomiques."

Derrière tout cela, il y a une dynamique qui doit se mettre en place. "Les chefs ne disposent de tout le matériel pour permettre aux gens d'emporter et de conserver la chaleur des plats. Ils ont donc dû se procurer le matériel et ainsi faire travailler d'autres métiers."

Ludovic Coudyzer, ne cache pas sa satisfaction de rendre l'expérience possible aux résidents du village de vacances. "Nous avons 79 chambres dans l'hôtel et 150 villas comptant de 4 à 8 personnes dans le village. Tous pourront réserver pour profiter des repas 4 services préparés par les chefs. Nous pensons aussi continuer le projet au-delà tant l'accueil des clients est bon, sans encore confirmer, il est possible d'étendre l'expérience gastronomique aux vendredis également."

Pour 195 euros par personne, il sera donc possible de loger dans un cadre naturel exceptionnel et de découvrir, dès son arrivée en chambre les plats de chefs étoilés qui feront sans doute plus que convaincre les clients de l'hôtel de les rejoindre à leurs tables au plus tôt possible.