Mercredi soir vers 21h, à proximité de l'écluse de Landelies, le conducteur d'une Fiat a perdu le contrôle de sa voiture et a fini dans l'eau.

Un riverain, qui habite à proximité, a heureusement entendu le bruit de l'accident et est sorti pour aller voir. Il n'a vu que des bulles à la surface de la Sambre, mais a immédiatement prévenu les pompiers, nous signale notre correspondant Fabian Vanhove.

Pendant que les secours, aidés de plongeurs de Marcinelle et de Thuin, ainsi qu'une ambulance, se rendaient sur place, le riverain a soudain vu le conducteur remonter à la surface, choqué et frigorifié. Il a fait tout son possible pour maintenir le pauvre homme à la surface, près de la berge, à l'aide d'un morceau de bois.

Quand les secours sont arrivés, ils ont pu extraire l'homme de la Sambre, avant de l'envoyer en milieu hospitalier où il a été pris en charge - apparemment sans problème trop grave.

Le dépanneur ACF Motor s'est chargé de remonter le véhicule à la surface après l'intervention du voisin et des secours.