L’année 2020 est un grand chamboulement pour le réseau des points-nœuds sur la région Pays des Lacs.

Depuis quelque temps, la maison du tourisme du Pays des Lacs, qui regroupe 19 communes (d’Anderlues à Chimay, en passant par Thuin, Ham-sur-Heure, Philippeville, Couvin ou encore Florennes), porte un projet de balisage de points-nœuds. Dans le cadre du projet "Interreg V EuroCyclo", l’idée est de promouvoir le tourisme à vélo.

Les points-nœuds sont un système de fléchage d’itinéraires cyclables. Ce balisage permet aux cyclotouristes de choisir leur itinéraire, soit via une carte, soit simplement en suivant les directions indiquées. Le réseau s’adresse aux VTT et VTC. Sur le terrain, chaque intersection est numérotée et dotée d’une balise directionnelle. Une distance est indiquée à chaque fois. Le cycliste peut alors choisir librement son itinéraire, le prolonger ou le raccourcir à tout moment.

Le réseau points-nœuds se développe de plus en plus en Wallonie. Une fois le balisage terminé, des itinéraires existeront pour rejoindre la Flandre ou la France, de chez nous.

Le balisage des points-nœuds a déjà été réalisé sur les quatre communes du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ainsi que sur les 5 communes du GAL de la Botte du Hainaut. Il reste donc 10 communes à baliser, et cela se fera en 2020 ! "Actuellement, les 4 000 balises sont en cours de fabrication. L’installation des panneaux pourrait commencer d’ici la fin du mois de mars. On démarre par le nord de Charleroi, donc Fontaine-l’Evêque et Anderlues, et ensuite on redescend vers Thuin, Ham-sur-Heure, Lobbes, pour terminer à Doische" , explique Jean-Pierre Hubert, chargé du projet à la maison du tourisme.

À Ham-sur-Heure, on est dans l’attente de l’installation qui devrait donc se faire au printemps. Les dates ne sont pas définies. Tous les points-nœuds seront balisés d’ici la fin de l’automne. "Au final, ça va faire un fameux réseau, qui pourra rejoindre la côte belge notamment. Au total, c’est 1 100 kilomètres qui seront balisés. Une carte est également en préparation, on espère la sortir avant l’été. 2020 est une année charnière pour le tourisme à vélo en Wallonie."