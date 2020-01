Rencontre avec Steven Royez (CDH) pour un bilan de la 1re année de mayorat à Lobbes.

En octobre 2018, Steven Royez a été élu bourgmestre de Lobbes. Il succédait à Marcel Basile. Pour le jeune bourgmestre de 28 ans, c’était une nouvelle aventure qui commençait. Nous l’avons rencontré pour faire le bilan de cette première année écoulée.

- Comment s’est déroulée cette première année ?

"Professionnellement, c’était une année positive et très constructive pour moi, mais également pour toute l’équipe. Sur les 6 personnes du collège communal, trois étaient nouveaux. Ça demande donc d’apprendre à travailler ensemble. À partir de là, il a fallu définir un plan de travail, une planification sur les 6 ans à venir et concrétiser nos projets à venir. Jusqu’à présent, je suis fier de ce que l’on a déjà réalisé avec l’équipe."

- Et au niveau personnel ?

"J’ai appris énormément de choses, c’est un travail passionnant qui prend beaucoup de temps. J’ai gardé mon emploi dans une banque mais en 3/5 avec des horaires variables, ce qui me permet d’être présent dans ma fonction de bourgmestre. Je ne souhaitais pas être dépendant de la politique et je voulais garder un travail pour avoir un pied dans la réalité qui nous entoure. Être bourgmestre, c’est fatigant mais très valorisant."

- Arrivez-vous à garder un équilibre entre votre vie professionnelle et privée ?

"Il est vrai qu’être bourgmestre me prend énormément de temps. J’essaye de garder un peu de temps pour moi, je vais notamment jouer au squash tous les week-ends. Pour le reste, c’est compliqué. Mais lorsque je suis devenu bourgmestre, je savais qu’il y aurait des concessions à faire. Mais ça en vaut la peine, il y a de belles choses à vivre dans cette fonction, on se sent utile, on fait avancer les choses."

- Quels changements ont eu lieu avec votre arrivée ?

"Je ne travaille pas de la même façon que l’ancien bourgmestre. Nous ne sommes pas de la même génération donc on n’a pas toujours le même point de vue, c’est normal. Je travaille à ma façon. J’essaye d’être le plus humble possible pour l’administration et les citoyens. Il faut être à l’écoute, pour ça on a lancé les réunions citoyennes dans chaque village qui vont démarrer en février. Nous sommes différents dans notre façon de communiquer notamment, j’essaye de communiquer plus et autrement."

- Vous êtes l’une des dernières communes à présenter votre plan stratégique transversal (PST), pourquoi ?

"La Région proposait aux communes de le déposer en septembre, mais sans obligation, il n’y avait aucune sanction si ce n’était pas fait. Nous avons donc choisi de prendre notre temps. Nous avions un précédent PST mais qui ne correspondait plus, il a fallu le revoir. On travaille également avec une nouvelle équipe, il fallait prendre connaissance des projets lancés, trouver la manière de travailler ensemble. Il y avait un gros travail de fond à faire. On a pris notre temps pour bien le faire, il est à présent complet."

- Quels sont les points positifs de cette première année ?

"C’est une année enrichissante. J’ai une place centrale mais je suis très bien entouré pour arriver à faire avancer les choses."

- Et les négatifs ?

"La lourdeur administrative des projets à mettre en place. L’administratif prend énormément de temps, il faut être patient avant de voir un dossier se finaliser."





Les gros projets qui seront lancés dans l’année 2020

Qui dit nouvelle équipe dit nouveaux projets. L’année 2020 sera riche en nouveautés. Certains dossiers commenceront bientôt, d’autres se lancent seulement.

Prochainement, un conseil communal des jeunes sera installé.

Un nouveau directeur général entrera également en fonction dans quelques mois, ils sont actuellement en train de lancer le calendrier des examens.

Au niveau du petit patrimoine, un inventaire des bâtiments à rénover sera réalisé.

Ils lanceront un plan d’économies d’énergie

Une nouvelle communication grâce à un nouveau site internet communal et une page Facebook officielle. Sans oublier la création d’un site internet pour le tourisme.

En mobilité, deux radars seront installés, la zone de police attend les subsides.

En travaux : des aménagements pour cyclistes et piétons, le réaménagement de la cour de récréation, la réfection de deux ronds-points par la Région wallonne. N’oublions pas la destruction de la Maison Dutroux. Pour l’instant, un nettoyage de l’extérieur est prévu ce mois-ci.

Pour l’enseignement, les écoles verront des tableaux interactifs s’installer dans leurs classes.

Et bien d’autres projets sont prévus pour le reste de la mandature.