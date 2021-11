Le chanteur Franck Olivier est décédé à l'âge de 73 ans. C'est son épouse, Marcelle Alexis, qui l'annonce sur les réseaux sociaux ce lundi:

Très apprécié de sa génération, Franck Olivier avait travaillé avec Claude François dans les années 70 et est même devenu disque d'or en 1980 avec "Souviens-toi d'Only You". Il a composé quelques chansons pour le premier album de Lara Fabian, qu'il a découverte au Canada, où il a habité de nombreuses années avec Marcelle Alexis avant de revenir au bord des Lacs de l'Eau d'Heure. Les enfants des années 70 et 80 se souviendront aussi de sa voix derrière les génériques d'Albator 84 et d'Astro, le petit robot.

Sur les réseaux sociaux, de très nombreux messages d'adieu et de soutien accompagnent les proches de Franck Olivier. Né à Gozée en 1948, l'artiste avait fait part début 2020 de ses problèmes de santé - une tumeur au foie - qui l'avaient amené aux soins intensifs.